Star Wars: Chi è Ryder Azadi, il governatore di Lothal in Ahsoka?

Le prime due puntate di Ahsoka sono finalmente uscite e hanno cominciato a svelare il mondo, fatto di tanti piccoli riferimenti a altri prodotti di Star Wars, che Dave Filoni ha costruito. Tra i nomi che avevamo già avuto modo di conoscere c’è anche il governatore di Lothal Ryder Azadi. Cerchiamo di fare chiarezza sul personaggio.

Dopo aver visto l’ultima clip promozionale di Ahsoka pubblicata da Disney+ è arrivato il momento di addentrarci nella serie per conoscere uno dei personaggi che sono stati introdotti nelle prime due puntate. In questo caso, però, l’essere introdotto vale soltanto per quanto riguarda il nuovo show, visto che Ryder Azadi è una vecchia conoscenza degli appassionati di Star Wars.

Lothal è pianeta fondamentale nell’angolo di universo di Guerre Stellari creato da Dave Filoni e Azadi manterrà il posto da governatore anche una volta che l’impero avrà riorganizzato la galassia sotto il proprio potere. Questo non gli impedirà, naturalmente, di aiutare i ribelli in diversi modi e di cercare di proteggere il suo pianeta in tutti i modi prima di essere arrestato.

Da notare che l’interprete del governatore è anche egli una vecchia conoscenza del franchise, avendo lavorato in diverse opere di Star Wars: Clancy Brown è già stato infatti doppiatore dello stesso personaggio in Rebels, il doppiatore del fratello di Darth Maul in The Clone Wars, il doppiatore di un inquisitore in Tale of the Jedi e, nei live action, il criminale Burg in The Mandalorian.

Non siamo sicuri che il ruolo di Azadi in Ahsoka possa essere importante, ma è già stato bello poter rivedere un personaggio tanto amato dai fan in questo easter egg tra i tanti che, siamo sicuri, lo show saprà offrirci.

In attesa di scoprire i prossimi, vi lasciamo a un’analisi dei primi due episodi di Ahsoka.