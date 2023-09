Star Wars, clamorosa retcon della saga 46 anni dopo George Lucas

Nel corso dell'episodio 6 di Ahsoka sono stati compiuti dei notevoli passi in avanti per quanto riguarda la trama principale della nuova miniserie di Star Wars con protagonista la Jedi interpretata da Rosario Dawson. Tuttavia, è successo anche qualcosa di sconvolgente per la saga stessa, un retcon 46 anni dopo l'avvio di tutto con George Lucas.

Ahsoka, infatti, ha cambiato completamente il significato della celebre frase introduttiva della saga "tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana", ampliando la visione originale di George Lucas. Ahsoka aveva già introdotto il concetto di un'altra galassia al di fuori di quella principale in cui si svolge Star Wars, stabilendo che il Grand'Ammiraglio Thrawn ed Ezra Bridger erano stati portati lì nel finale di Star Wars Rebels. Tuttavia, quando visitiamo effettivamente quest'altra galassia, si spinge ancora più in là.

Il sesto episodio di Ahsoka inizia con Ahsoka Tano e Huyang che viaggiano proprio verso questa nuova e inesplorata galassia, e in particolare verso il pianeta Peridea. La cosa particolarmente interessante, però, è che durante il viaggio Huyang inizia a raccontare una storia ambientata "tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana". Sebbene all'inizio questo sembri poco più di un divertente easter egg, in realtà si tratta di un'importante retcon della storia di Star Wars, risalente al 1977.

Huyang ricorda di aver memorizzato la Storia della Galassia: Parti 1, 2, 3, con Ahsoka che nota che la prima parte è la migliore. Questa è apparentemente la storia che Huyang inizia a raccontare, affermando sorprendentemente che inizia molto tempo fa e in una galassia diversa. L'implicazione, quindi, è che è l'altra galassia il vero inizio dell'universo di Star Wars, non quella in cui vivono gli Skywalker e gli altri protagonisti della saga.

Il titolo dell'episodio 6 di Ahsoka, "Far, Far Away", non fa che rafforzare questo senso, rendendo il mondo in cui Peridea esiste la vera galassia al centro di Star Wars.

Ciò è ulteriormente supportato dalla rivelazione delle origini di Dathomir nell'altra galassia di Star Wars. Peridea era la patria del Regno Stregato dei Dathomiri, un'antica civiltà che apparentemente precede quelle viste nella galassia "principale" di Star Wars. Poiché i Dathomiri alla fine si sono spostati da una galassia all'altra, ciò suggerisce che questo mondo è stato molto importante per la creazione di quello in cui è esistita finora la maggior parte di Star Wars.