Star Wars, clamoroso: Andor continua le riprese senza gli attori del SAG

Molte produzione di serie tv sono state interrotte a causa dello sciopero del SAG-AFTRA, il sindacato degli attori a Hollywood, ma a quanto pare alcune stanno continuando ad andare avanti. Tra queste ci sarebbe anche la seconda stagione di Andor, le cui riprese erano quasi concluse prima dello stop. Le riprese continuano senza i membri del SAG.

Secondo Deadline, la serie Disney+ sta ancora continuando nelle riprese dei nuovi episodi e sta aggirando lo sciopero con l'assenza dei membri del cast che fanno parte del SAG-AFTRA. Star Wars: Andor è in grado di andare avanti poiché la sua produzione è stanziata nel Regno Unito, con molti dei membri del cast britannico che lavorano con un accordo diverso e sono rappresentati dal sindacato britannico Equity invece che da SAG.

La star della serie Diego Luna fa parte del SAG-AFTRA, il che significa che probabilmente il protagonista ha concluso le sue riprese o che verranno recuperate in un secondo momento.

L'articolo riporta che, nonostante le precedenti notizie che affermavano che Star Wars: Andor avesse interrotto la produzione, le macchine da presa non si sarebbero mai fermate. Inoltre, secondo quanto riferito, ai membri del cast coperti da Equity è stato detto che se avessero abbandonato la produzione in solidarietà con dei colleghi in sciopero "rischiavano di essere citati in giudizio per violazione del contratto". Il cast davanti non è l'unico problema, poiché anche il creatore di Star Wars: Andor Tony Gilroy, membro della Writer's Guild of America, è in sciopero. Le riprese della serie, tuttavia, alla fine verranno interrotte secondo Deadline.

Al momento non è chiara la situazione, così come non è certo che la seconda stagione di Andor manterrà la sua programmazione iniziale. Potrebbe slittare quindi ben oltre il 2024 perché ci sono da considerare anche i lavori di post-produzione che per show simili sono di solito molto lunghi e dispendiosi.