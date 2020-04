Star Wars: Clone Wars: avete notato la citazione al Luke Skywalker de Gli Ultimi Jedi?

L'ultimo episodio di Star Wars: The Clone Wars ha reso omaggio ad una iconica scena di Luke Skywalker vista in Episodio VIII: Gli Ultimi Jedi, film del 2017 scritto e diretto da Rian Johnson.

Gli ultimi episodi dello show sono incentrati come saprete sull'assedio di Mandalore, tuttavia prima che Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker entrino in contatto con Ahsoka Tano per cercare di salvare il pianeta, vengono bloccati su Yerbana da un esercito di droidi separatisti. E con Obi-Wan, il comandante Cody e gli eserciti della Repubblica che lottano per resistere, Anakin si è reso protagonista di un'impresa che ricorda molto una delle scene finali di The Last Jedi.

Lo Jedi destinato a diventare Darth Vader infatti esce per affrontare la legione droide da solo, distraendoli nella speranza di far guadagnare tempo ai suoi compagni: la somiglianza tra le due sequenze è sottolineata dal frame in calce all'articolo, praticamente identico da quello estratto dal film del 2017 con Mark Hamill.

Voi avevate notato la somiglianza fra i due momenti? Ditecelo nella sezione dei commenti.

