Star Wars: Clone Wars, petizione vuole portare gli episodi finali al cinema

Star Wars: The Clone Wars ha accumulato sempre più seguito tra i fan del franchise nel corso degli anni: la conclusione della serie animata con protagonisti Obi-Wan, Anakin ed Ahsoka Tano sta per giungere a conclusione, e i fan vorrebbero un evento degno dell'epicità del momento.

Sappiamo tutti, infatti, quanto importante sia per la saga la conclusione dello show: l'assedio di Mandalore ci porterà dritti al via degli eventi a cui abbiamo assistito in Star Wars: La Vendetta dei Sith, e quindi alla creazione dell'Impero e alla definitiva caduta di Anakin.

Non c'è bisogno, dunque, di spiegare perché i fan tengano tanto a questi quattro episodi finali: l'intenzione, dunque, è quella di chiedere a Disney di portarli al cinema durante le prossime vacanze nella forma di un unico grande film, mantenendo così anche intatta la tradizione viva da qualche anno dell'uscita annuale di un nuovo film di Star Wars.

La petizione è già partita e sta raccogliendo sempre più firme: vedremo se Disney accoglierà la richiesta organizzando un evento del genere, naturalmente nel caso in cui l'emergenza coronavirus dovesse permetterlo, dal momento in cui ad oggi ci sembra naturalmente poco probabile riuscire a portare al cinema un qualsivoglia progetto.

In una delle ultime foto di Star Wars: The Clone Wars, intanto, abbiamo visto la reunion tra Anakin e Ahsoka; nell'attesa di questi ultimi episodi possiamo continuare a coltivare l'hype riguardando l'ultimo trailer di Star Wars: The Clone Wars.