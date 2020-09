Star Wars: Clone Wars, spiegato il motivo per un cambiamento nelle spade laser di Ahsoka

Dopo avervi segnalato i numerosi libri dedicati a Star Wars: Clone Wars, parliamo di un importante dettaglio presente in una delle puntate conclusive dello show animato presente nel catalogo di Disney+.

Come sapete, l'ex padawan di Anakin Skywalker è famosa per l'uso di due spade laser verdi, finché non decide di lasciare l'Ordine Jedi, affidando le sue armi all'ex maestro. Durante le vicende dell'assedio di Mandalore, Anakin decide di ridare le armi ad Ahsoka, ma dopo aver fatto una piccola modifica, cambiando il colore da verde a blu. Dave Filoni, produttore esecutivo della serie, ha spiegato i motivi dietro questo gesto del futuro Darth Vader: "È un legame tra maestro ed apprendista, indicano la relazione tra Anakin e Ahsoka... il fatto che lui stesse lavorando sulle sue spade laser mentre lei non c'era indica che pensava sempre alla sua padawan". A questo punto Ahsoka decide di modificare leggermente i cristalli, per sentirli più suoi.

La serie animata ambientata tra il secondo e il terzo capitolo della trilogia prequel è diventata in poco tempo una delle preferite dai fan della galassia nata da un'idea di George Lucas.