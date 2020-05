Star Wars, come ha fatto Ahsoka Tano a sopravvivere alla Vendetta dei Sith?

In Star Wars: La vendetta dei Sith, George Lucas rivelava come Anakin Skywalker è stato definitivamente attirato al Lato Oscuro della Forza, divenendo Darth Vader, e anche come Darth Sidious e la sua ascesa a Imperatore Galattico ha condannato l'intero Ordine Jedi, portando alla morte dei sui Cavalieri.

In Star Wars: The Clone Wars, comunque, sono rimaste a lungo aperte diverse domande a cui serviva una risposta, e nel penultimo episodio della settima e ultima stagione, intitolato "Shattered", i fan hanno visto risolto uno dei quesiti più importanti, e cioè come sia riuscita Ahsoka Tano a sopravvivere all'Ordine 66.



Nell'episodio, Ahsoka tenta di riportare Darth Maul ormai catturato alla presenza del Consiglio Jedi su Coruscant. Durante il duello, Maul avverte però Ahsoka che ormai Darth Sidious sta per ultimare il suo piano per il dominio dell'Universo e che proprio il suo maestro, Anakin, era l'apprendista scelto dal Signore dei Sith. Ahsoka non vuole credere alle parole del nemico, ma quando prende atto dell'imminente incontro del Consiglio Jedi con il Cancelliere Palpatine, comincia a rendersi conto che quella rivelata da Maul potrebbe essere la verità.



Sulla nave di trasposto su Coruscant, Ahsoka avverte poi un disturbo nella Forza, proprio nel momento in cui ne La vendetta dei Sith Anakin scegli di uccidere il Maestro Windu e salvare la vita a Palpatine, passando al Lato Oscuro e iniziando la sua trasformazione in Darth Vader. Ahsoka capisce che l'equlibrio della Forza è stato ormai rovesciato e questo le permette di sfuggire all'Ordine 66, dato che era già in guardia da tutte le conseguenze del tradimento di Anakin e riesce ad abbattere e disarmare tutti i cloni vicini a lei. Sale sulla nave e fugge.



Grazie a Star Wars: Rebels e alla sua trama ambientata nella prima era della Trilogia Originale, i fan sapevano già che Ahsoka era sopravvissuta alla Vendetta dei Sith, e adesso sanno anche come.



L'ultimo episodio di Star Wars: The Clone Wars, intitolato "Victory and Death", approderà su Disney+ domani, 4 maggio 2020. Vi lasciamo alla recensione di Star Wars: The Clone Wars 7x10.