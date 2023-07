Star Wars, come finirà The Mandalorian? 6 teorie su Din Djarin e Grogu

Il film di Star Wars targato Dave Filoni potrebbe segnare la fine del viaggio di Din Djarin e Grogu, con tante possibilità ancora aperte riguardo a quella che potrebbe essere la fine della loro storia. Cerchiamo di immaginare quale potrebbe essere l’epilogo del racconti riguardante la strana coppia viste le premesse che già conosciamo.

Dopo che Dave Filoni ha definito il suo film come un crossover degli Avengers di Star Wars, i fan dell’universo creato da George Lucas non vedono l’ora di capire quale sarà la conclusione dell’epico viaggio del mandaloriano e di Grogu.

Una delle conclusioni possibili della saga potrebbe vedere la morte di Din Djarin, magari nel tentativo di proteggere Grogu o di salvare la galassia, regalando al personaggio di Pedro Pascal una degna, per quanto triste fine.

Un’altra conclusione possibile potrebbe prevedere l’ascesa al potere di Mandalore di Grogu, situazione che si sposerebbe bene con le capacità di Grogu che combaciano con la profezia a proposito di un mitico mandaloriano capace di guidare il pianeta verso una nuova era.

Allo stesso modo, quello di guidare Mandalore potrebbe essere il destino di Din Djarin, per quanto gli eventi della terza stagione di The Mandalorian sembrerebbero portare ad altro.

Tornando invece all’idea del crossover tra varie opere del franchise, il film di Dave Filoni potrebbe vedere i due eroi contrapposti a Thrawn per salvare la galassia dalla minaccia che rappresenta e che viene presentata negli altri show del franchise.



Grogu, secondo un’altra teoria, potrebbe tornare a far parte dell’accademia Jedi di Luke Skywalker, avendo ancora tanto da imparare dal suo maestro.

In ultima analisi, il lieto fine perfetto per i due personaggi sarebbe quello rappresentato da un loro spostarsi a Nevarro dopo aver salvato la galassia, con i due che si potrebbero allontanare da battaglie e missioni varie per continuare in tranquillità la propria vita.

Considerando il fatto che Grogu avrà una vita decisamente longeva, dati gli standard della sua razza, le possibilità di sequel o di balzi in avanti per vedere a secoli di distanza sono praticamente infinite.

Non ci resta che aspettare per capire quale sarà la strada intrapresa dal film di Dave Filoni, intanto, vi lasciamo alle parole di Mark Hamill a proposito del suo ruolo nel film di Star Wars sul mandaloriano.