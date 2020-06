Star Wars come Game of Thrones: previsto un universo televisivo condiviso?

Se il Marvel Cinematic Universe ha settato nuovi standard per quanto riguarda gli universi condivisi, Star Wars potrebbe fare qualcosa di simile in ambito televisivo, così da garantire una certa sostanza al catalogo Disney+.

A riportare il rumor è il sito LRM Online: "Secondo la mia fonte all'interno di Lucasfilm, il piano è quello di creare un universo in cui tutte le serie saranno connesse da una storyline centrale. Una grande fonte di ispirazione è la famosa serie Game of Thrones. [...] Al posto di creare una sola, epica serie come Game of Thrones, sarà come se ogni famiglia avesse la sua serie collegata con una linea narrativa centrale che si riversa nelle altre".

Al momento non è ovviamente possibile dare conferme o smentite, visto che si tratta di un rumor, ma l'idea sarebbe proprio quella di far ruotare tutte le serie di Star Wars intorno ad una storia principale. A capo del progetto potrebbe esserci Dave Filoni, e in effetti il regista ha già dato prova di conoscere a fondo la lore di Star Wars, ricevendo la benedizione di George Lucas e lavorando a successi come The Clone Wars, Rebels e The Mandalorian.

Le opere che dovrebbero far parte di questo canone sono The Mandalorian, la serie su Ahsoka Tano, quella su Boba Fett e quella su Ezra Bridger, oltre ad un nuovo progetto ancora avvolto nel mistero. I vari personaggi potrebbero quindi fare il loro esordio all'interno di The Mandalorian, per poi trovare maggior spazio nella loro serie stand alone. La fonte non cita invece la produzione su Cassian Andor ed esclude quella su Obi-Wan Kenobi, che a quanto sembra dovrebbe essere gestita in maniera diversa.

Se tutto ciò dovesse rivelarsi vero ci sarebbe davvero molta carne al fuoco per Disney+. Cosa ne pensate? Vorreste vedere una galassia di serie televisive interconnesse e incentrate sulle battaglie spaziali, sui Jedi e sui grandi eroi come Baby Yoda?

I rumor non finiscono qui, dato che si vocifera anche di un sequel spirituale di The Clone Wars.