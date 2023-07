Star Wars: come nasce il debutto live-action di Sabine in Ahsoka?

Ahsoka è ormai a meno di un mese dal suo debutto e i suoi protagonisti stanno mano a mano scoprendo le carte per anticipare quello che vedremo nella nuova serie tv dedicata all’universo creato da George Lucas ormai oltre quarant’anni fa. Natasha Liu Bordizzo, in questo senso, ha spiegato cosa l’ha influenzata per il suo ruolo di Sabine Wren.

Dopo aver riportato le parole di Dave Filoni a proposito di chi sia il più grande Jedi di sempre, oggi condividiamo le riflessioni dell’attrice australiana a proposito della genesi del suo personaggio nello show di Star Wars.

Parlando a Sfx Magazine, la Bordizzo ha spiegato: “Ho amato la Sabine di Tiya Sircar. Ho amato l’ energia, il sarcasmo e la giocosità che rendevano Sabine Sabine, ma ovviamente tutto si regge su un equilibrio delicaro perché non ho mai intenzione di copiare qualcuno. Voglio ispirarmi all’energia che hanno messo nel personaggio e poi fare mio il ruolo”.

Quindi, parlando più in generale dell’universo di Guerre Stellari, ha continuato: “E naturalmente ho guardato tutto… compresi i film originali, The Mandalorian e naturalmente, Rebels. Ma non ho guardato nulla dopo l’inizio delle riprese perché altrimenti diventa troppo. Ho voluto avere spazio, prendere tutte le esperienze, i ricordi e le ispirazioni da tutto ciò che ho guardato e poi ho lasciato che il live action trovasse la sua verità, il suo viaggio”.

Parole da fan sfegatata quelle dell’attrice, e, in attesa di poterla vedere all’opera nello show di Dave Filoni, vi lasciamo a un’analisi che spiega quando è ambientata Ahsoka nella timeline di Star Wars.