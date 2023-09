Star Wars, come nasce Shin Hati? Ivanna Sakhno sulla creazione del personaggio

Ahsoka è forse una nuova speranza all'interno del franchise di Star Wars, il quale negli ultimi tempi ha per lo più deluso le aspettative di critica e pubblico. Eppure, lo spin-off con Rosario Dawson protagonista sembra riuscire a ciò che mancava da tempo, rinfrescare l'universo con nuovi ed accattivanti personaggi.

Tra le tante figure inedite che sono state introdotte in Ahsoka, un posto di rilievo sicuramente lo merita Shin Hati, interpretata da Ivanna Sakhno.

Era sicuramente difficile riuscire a portare il pubblico, che ancora si emoziona assistendo al ritorno di Anakin Skywalker sotto forma di spirito della forza, ad affezionarsi a nuove figure all'interno dell'universo di Star Wars, ma Dave Filoni ci è riuscito.

In una recente intervista con Entertainment Weekly, Sakhno ha descritto il duro lavoro che è stato svolto sul suo personaggio, per riuscire a renderlo più profondo ed interessante possibile per gli appassionati.

"Lei è una calcolatrice. Una ragazza impaziente, che solo all'inizio del suo percorso. La sua nave l'hanno costruita davvero, ricordo che mi ci sono seduta ed i pulsanti funzionavano sul serio, mi sentivo una bambina che realizzava il suo sogno. Ti senti davvero il pilota", ha detto la star.

"Dave apprezza sul serio l'opinione di tutti, è interessato a ciò che pensiamo. Plasmando Shin, sapevo che sentirmi coinvolta sarebbe stato importante. Visto che si tratta di un personaggio del tutto inedito, abbiamo dovuto crearla praticamente da zero, partendo dal nulla. Con il costume, il trucco, mi sono sentita lei".

