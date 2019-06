Star Wars: il concept artist di Game of Thrones lavorerà alla serie su Cassian Andor

Come confermato da Star Wars News Net, il concept artist Kieran Belshaw, che ha lavorato nel team creativo di Game of Thrones, si è unito alla produzione della serie prequel dedicata a Cassian Andor.

La notizia deriva da un'immagine postata dallo stesso Belshaw sul suo profilo ufficiale su Instagram, in cui si possono vedere alcuni libri dedicati a Rogue One: A Star Wars Sory, con la didascalia che recita: "Ho appena iniziato a lavorare a una nuova serie tv questa settimana, e sto facendo qualche ricerca! riuscite a indovinare di quale serie si tratta?... molto eccitante! Continuerò a postare, quando potrò". A quanto pare, un ulteriore conferma deriva dalla domanda diretta di un fan che avrebbe chiesto se la serie fosse proprio il prequel su Cassian Andor, con Belshaw che avrebbe risposto affermativamente prima di cancellare il post.

Della serie, presentata durante l'annuncio del servizio di streaming on demand della Disney, si sa ancora pochissimo, se non che esplorerà la storia del personaggio principale prima degli eventi di Rogue One; Cassian Andor è descritto come un guerriero ribelle, un soldato della Resistenza che sarà affiancato dal suo inseparabile droide K-2SO, che avrà nuovamente la voce di Alan Tudyk. Ovviamente ci verranno mostrati sia il suo incontro con il droide che i motivi dietro la sua decisione di unirsi alla Ribellone.

Nel ruolo di Andor tornerà Diego Luna, che gli aveva dato il volto nel film uscito nel 2016. "Tornare all'universo di Star Wars per me è veramente speciale" aveva commentato in un comunicato stampa diramato dal sito web ufficiale di Star Wars. "Ho cosi tanti bei ricordi del grande lavoro che abbiamo fatto insieme e dei rapporti che ho stretto durante il viaggio. Abbiamo una gran bella avventura davanti a noi, e questo nuovo eccitante format ci darà la chance di esplorare ancora più a fondo questo personaggio".

Le riprese della serie inizieranno a ottobre, con Stephen Schiff (The Americans) annunciato come showrunner della prima stagione.