Star Wars, confermato il ritorno di Hayden Christensen per gli ultimi episodi?

Da oggi sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ è stato reso disponibile Ahsoka episodio 6, ma la nuova serie televisiva di Star Wars creata da Dave Filoni ha ancora altre due frecce al proprio arco e negli ultimi due appuntamenti potrebbe includere il ritorno di Hayden Christensen.

Dopo un brevissimo cameo alla fine di episodio 4, infatti, Anakin Skywalker è tornato come co-protagonista di Ahsoka episodio 5, accolto dagli appassionati come una delle puntate più belle dell'universo televisivo di Disney+ dedicato alla saga: nella puntata, il maestro Jedi decaduto ha portato la sua padawan Ahsoka Tano in un viaggio nel passato attraverso numerosi punti cruciali della loro storia, tra cui le Guerre dei Cloni - quando Ahsoka era ancora una ragazzina. Come per completare l'addestramento della sua allieva, Anakin ha anche affrontato Ahsoka nel Mondo tra i Mondi nei panni di un Darth Vader senza armatura, costringendo la sua ex apprendista a disarmarlo e "scegliere la vita" per purificarsi dal senso di colpa e dalla rabbia che rischiano di condurre al Lato Oscuro e accettare il proprio destino.

Anche solo così sarebbe stata un'apparizione importante per Hayden Christensen, ma stando a Bespin Bulletin l'attore non ha ancora finito con Ahsoka: secondo nuove indiscrezioni, infatti, Anakin apparirà nell'episodio 7 "sotto forma di ologramma" e poi di nuovo nel finale di stagione. Non ci sono molti dettagli sul ruolo che andrà a ricoprire, ma il sito anticipa che "guarderà con affetto" Ahsoka dopo gli eventi del finale, quindi il suo potrebbe essere solo un breve cameo da Fantasma della Forza che annuisce in segno di approvazione.

Nel frattempo, ecco come è cambiata la saga di Star Wars grazie ad Ahsoka, 46 anni dopo George Lucas.