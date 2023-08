Star Wars, i nuovi contratti spoilerano il ritorno di un attore di Rogue One in Andor 2?

Andor è stato un vero fulmine a ciel sereno per i fan di Star Wars, i quali dopo alcune produzioni deludenti riguardanti l'universo creato da George Lucas stavano iniziando a perdere fiducia in questo prosperoso franchise. Tuttavia l'uscita prossima della seconda stagione dello show è sinonimo che la serie ha ottenuto un ottimo riscontro.

Ecco che, nonostante in tutta Hollywood sia attualmente in corso una serie di scioperi degli sceneggiatori e degli attori, la messa in onda della prossima stagione di Andor appare alquanto inevitabile ormai.

Lo show, che si svolge inevitabilmente prima degli eventi che vedono coinvolto il personaggio di Cassian in Rogue One, promette una prosecuzione degli eventi che lascerà i fan con il fiato sospeso. Tuttavia, secondo un recente elenco degli attori che faranno parte del cast, è stato rivelato inavvertitamente che l'attore Duncan Pow sarà tra questi.

La star aveva già interpretato Ruescott Melshi nella pellicola di Ron Howard, resta da capire quale sarà il suo scopo in questa seconda stagione della serie. Il suo rapporto con Andor è abbastanza importante e sembra che ci sia ancora molto da raccontare in merito.

E voi siete curiosi di sapere cosa succederà? In attesa di scoprirlo vi lasciamo con le prime recensioni di Ahsoka, altro spin-off di Star Wars che sta ottenendo un certo prestigio su Rotten Tomatoes e non solo.