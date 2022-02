Star Wars, contratto folle per Jon Favreau: un insider rivela alcuni dettagli

Jon Favreau è uno degli uomini simbolo della Disney, impegnato tanto nel MCU quanto in questa nuova fase del franchise di Star Wars e sembra proprio che la Lucasfilm abbia blindato la sua "gallina dalle uova d'oro" con un contratto a dir poco folle, stando a quanto riportato da un celebre insider.

Un nuovo rapporto di Matthew Belloni di Puck News sottolinea infatti che inizialmente Jon Favreau avrebbe dovuto collaborare con la Disney alla sola prima stagione di The Mandalorian ma visto il grande successo ottenuto dallo show, questa unione è continuata permettendo la nascita di altre produzioni che negli ultimi anni hanno ottenuto un grande riscontro da parte del pubblico.

Naturalmente, nulla si fa per la sola gloria, e così la Lucasfilm ha deciso di far firmare al celebre produttore esecutivo un contratto con i controfiocchi che prevede guadagni per milioni di dollari più bonus e incentivi vari sul merchandising e tutti gli annessi e connessi collegati alla Galassia lontana lontana.

Dopo essersi impegnato nella scrittura della stragrande maggioranza degli episodi di The Mandalorian, Favreau è stato coinvolto anche nella produzione di The Book of Boba Fett dove ha interpretato anche il ruolo di Paz Vizsla ed anche già stato nominato produttore esecutivo della serie Ahsoka con Rosario Dawson.

Insomma, il futuro di Jon Favreau nel franchise di Star Wars sembra già scritto e pare ormai chiaro che vedremo ancora a lungo il suo nome tra i titoli di coda delle varie produzione collegate a questo mondo in costante crescita.