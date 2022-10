Star Wars, Corey Burton sul ritorno di Cad Bane: 'È quasi sovrannaturale'

La nuova serie d'animazione di Star Wars, Tales of the Jedi, è disponibile da oggi sul servizio streaming Disney Plus, e ha visto il doppiatore Corey Burton tornare nell'universo della galassia lontana lontana per prestare la propria voce al personaggio del Conte Dooku. Tuttavia, in un'intervista ne ha approfittato per parlare di Cad Bane.

Cad Bane sarà anche morto, ma questo non significa che sia scomparso per sempre dall'universo di Star Wars. Bane ha fatto il suo esordio in live-action, dopo essere apparso in precedenza nel mondo dell'animazione, in The Book of Boba Fett. In quella serie Bane ha incontrato la sua fine, ucciso dall'omonimo cacciatore di taglie rivale di cui era stato mentore.

Tuttavia, se i fan hanno imparato qualcosa dalla risalita di Boba Fett dalla fossa del Sarlacc, è che i personaggi di Star Wars non sono sempre così morti come sembrano. Corey Burton ha doppiato Cad Bane in Star Wars: The Clone Wars e ha continuato a ricoprire quel ruolo durante le apparizioni di Bane in The Book of Boba Fett. Parlando con ComicBook del suo ultimo lavoro di doppiatore di Star Wars in Tales of the Jedi, Burton ha parlato anche del rapporto tra Bane e Boba.

"C'è una grande rivalità tra loro perché Cad Bane è quasi un cacciatore di taglie soprannaturale, in un certo senso sovrumano, non umano", dice Burton. "E naturalmente vuole essere sempre il cacciatore di taglie dominante. Quindi Boba è il suo rivale, ed è come se dicesse: 'No, non mi prenderai'".

Sembrava giusto che fosse Boba Fett a uccidere finalmente Bane, dato che la loro rivalità risale alle Guerre dei Cloni. Tuttavia, Burton avverte che Bane potrebbe non essere morto per sempre, anche se non ha informazioni certe su un suo possibile ritorno.

"Beh, come dicevo a Dave [Filoni] fin dall'inizio, quando il personaggio era sempre in pericolo e apparentemente poteva incontrare una fine nella serie originale di Clone Wars, un buon cattivo non muore mai", ha detto Burton. "L'ho imparato da bambino, Frankenstein, è come se dicesse: 'Beh no, l'hai visto'. No, ma l'ho visto, è stato ucciso. E poi il castello è bruciato, e lui è stato annegato e fatto a pezzi. E mi ha detto: "No, no, no, no, non era lui, perché poi è tornato". Quindi più il personaggio è malvagio, più è probabile che non sia morto".

Burton ha poi parlato di un possibile ritorno di Cad Bane: "Lo spero sempre. Non lo so, non ne ho idea. Dave non mi dice nulla, non lo farebbe mai, e io non voglio saperlo. Sarebbe fantastico, ma non ne ho la minima idea. Quindi, come direbbe Cad, 'Sì, non essere troppo sicuro di nulla'".

Le interpretazioni di Burton nel ruolo di Bane in Star Wars: The Clone Wars, Star Wars: The Bad Batch e The Book of Boba Fett sono ora in streaming su Disney+. Ha dato la voce al Conte Dooku in Tales of the Jedi in streaming da oggi su Disney+.