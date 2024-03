Star Wars, cos'è l'Alta Repubblica? L'epoca di The Acolyte spiegata

Star Wars: The Acolyte è la prima serie ambientata durante l'Alta Repubblica. Quest'epoca dell'universo di Star Wars non è comparsa nemmeno nei film, per ora: la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy, però, ha recentemente annunciato l'arrivo di tre nuove pellicole del franchise che si svolgeranno proprio nel periodo dell'Alta Repubblica.

Ma cos'è l'Alta Repubblica? Dopo aver visto di cosa parla Star Wars: The Acolyte, ecco tutto quello che c'è da sapere su questa epoca della saga. La prima menzione di questo periodo storico risale al 2019, quando si vociferava che Lucasfilm Publishing stesse lavorando al misterioso "Project Luminous". Il progetto è diventato una coraggiosa iniziativa transmediale che esplora la storia della galassia, a partire dal momento apicale dell'ordine dei Jedi.

L'Alta Repubblica è considerata il periodo d'oro dell'ordine dei Jedi e della Repubblica Galattica, e va dal C.500 BBY al 100 BBY. Lucasfilm ha diviso la storia della Repubblica in tre periodi:

Era Pre-Repubblicana

Alta Repubblica

Vecchia Repubblica

Durante l'Alta Repubblica, la Repubblica Galattica era in un periodo di pace, forza e stabilità: si credeva che i Sith fossero estinti, anche se in realtà si erano solo ritirati nelle tenebre e stavano già cominciando a manipolare gli eventi a favore del proprio tornaconto. L'Alta Repubblica è anche un periodo di trasformazioni sociali e politiche, accompagnati da un rinascimento che investe le arti e la scienza: durante questo periodo i Jedi avrebbero persino scoperto i segreti dei Midi-chlorian.

L'Alta Repubblica è stata anche un'epoca di esplorazione che ha raggiunto il suo apice sotto la Cancelliera Lina Soh: la Repubblica si è spinta in zone inedite dell'Orlo Esterno, stabilendo una base a Starlight Beacon, una stazione spaziale che è stata distrutta dall'attacco di creature oscure e di gruppi di pirati galattici.

La storia dell'Alta Repubblica è raccontata principalmente nell'iniziativa transmediale di Lucasfilm Star Wars: L'Alta Repubblica. La prima fase è ambientata 200 anni prima degli eventi raccontati da Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma e presenta nuovi pericoli come i Drengir, i Nihil e i Senza Nome. Quest'ultimi sono le creature più pericolose delle tre, in quanto sono capaci di consumare la forza vitale dei Jedi.

Nell'epoca dell'Alta Repubblica troviamo alcuni Jedi che ci sono familiari, come il Maestro Yoda, che ai tempi era già un venerato Gran Maestro Jedi, e altri Cavalieri Jedi come Oppo Rancisis e Yarael Poof. Anche Maz Kanata, che appare nella trilogia sequel di Star Wars, era presente già ai tempi dell'Alta Repubblica, durante il quale viveva sul pianeta Takodana. I maestri Jedi sono protagonisti anche del trailer di Star Wars: The Acolyte, dove indossano tuniche dorate che fanno riferimento allo sfarzo di quell'epoca.

