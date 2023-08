Star Wars, cosa c'entra James Bond con Andor? Tutte influenze di 007 sulla serie

Tony Gilroy ha voluto che Star Wars: Andor fosse una serie ambiziosa, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: la narrazione, il montaggio e i riferimenti agli altri franchise di spionaggio sono a dir poco magistrali; ed è proprio su quest'ultimo aspetto che si è concentrato Mohen Leon, supervisore degli effetti visivi.

"Nel parlare con Tony" ha dichiarato, "una delle nostre ispirazioni è stata l'Aston Martin di James Bond, che abbiamo voluto emulare nella nave di Luthen. Ha tutte queste armi, tutti questi gadget nascosti, così da sembrare una normalissima nave mercantile (almeno apparentemente). Ecco qual è stato il nostro punto di partenza".

Assisteremo ad altri riferimenti nella seconda stagione? I nuovi episodi sono attesi per l'estate del 2024, nonostante la finestra d'uscita non sia stata ancora confermata; inoltre, resta da chiedersi in che misura gli scioperi in corso influenzeranno la produzione: la produzione di Andor ha iniziato a smantellare il set.

Andor (anche noto come Star Wars: Andor) è stato ideato da Tony Gilroy e prodotto da Lucasfilm. La prima stagione, andata in onda su Disney+ dal 21 settembre 2022, ha seguito gli eventi che precedono Rogue One: la spia Cassian Andor cerca di sfruttare al meglio la sua collaborazione con l'Alleanza Ribelle, così da distruggere una volta per tutte l'Impero Galattico.

Lo show ha ricevuto ben sei candidature al Premio Emmy e ottime recensioni da parte della critica, tra cui spicca il punteggio del 96% su Rotten Tomatoes. Secondo l'aggregatore JustWatch, è addirittura la serie TV più trasmessa in streaming negli Stati Uniti nella settima che termina il 25 settembre 2022. Speriamo che i nuovi episodi riusciranno a entusiasmarci quanto i precedenti.