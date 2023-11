Star Wars: cosa pensa il creatore di Thrawn dell'uso del villain in Ahsoka?

Uno degli aspetti più convincenti della prima stagione di Ahsoka è stato indubbiamente il carisma del villain Thrawn che già avevamo imparato a conoscere bene grazie alla sua introduzione in Star Wars Rebels, ma che nel suo esordio in live-action ha convinto decisamente tutti grazie alla grande interpretazione di Lars Mikkselsen. E il suo autore?

Timothy Zahn, creatore di uno dei cattivi più iconici di Star Wars, appunto il Grand'Ammiraglio Thrawn, ha parlato della sua prima apparizione in live-action di Ahsoka, lodando lo showrunner Dave Filoni per la sua comprensione del personaggio e approfondendo le motivazioni che lo spingono a voler ristabilire l'Impero.

Zahn è intervenuto al Twin Cities Comic Con di Minneapolis e qui, come riportato da Star Wars News Net, ha approfondito il personaggio del Grand'Ammiraglio Thrawn. Come i fan più accaniti del franchise sapranno, Zahn ha creato il cattivo durante la stesura del romanzo L'erede dell'Impero, che si vocifera potrebbe essere adattato nel prossimo film di Filoni.

Dopo aver creato il personaggio più di 30 anni fa, Zahn ha dichiarato che vedere Thrawn nella serie Ahsoka è stato come "guardare [suo] figlio salire sull'autobus il primo giorno di scuola". Zahn ha anche lodato Filoni per la sua comprensione del materiale di Star Wars Legends e del ruolo di Thrawn in quelle storie, oltre ad aver accennato al futuro del personaggio, affermando che "Thrawn raggiungerà il suo apice nella seconda serie di Ahsoka". Confermata quindi Ahsoka 2?

Zahn ha anche menzionato la vittoria del cattivo alla fine della prima stagione. Come i fan ricorderanno, Thrawn è fuggito dalla galassia sconosciuta ed è tornato nel mondo conosciuto, arrivando su Dathomir alla fine della stagione. Ha lasciato Ahsoka e Sabine bloccate su Peridea e sembra pronto a colpire una Nuova Repubblica impreparata.

Nonostante la sconfitta degli eroi, Star Wars ha recentemente confermato che il punto di arrivo di Ahsoka nella stagione è esattamente quello in cui deve trovarsi, e che l'apparizione del Fantasma di Forza di Anakin Skywalker era un chiaro segnale che il Jedi dava alla sua ex-apprendista.