Star Wars, cosa sono i Togruta? Spiegazione del finale di Ahsoka episodio 5

Star Wars ha molte specie diverse, dagli Ewok, simili a orsacchiotti, ai famigerati Hutt. Ogni specie ha un mondo, una storia e una cultura unici, ma solo raramente sono state approfondite.. Questo perché la maggior parte dei personaggi principali di Star Wars sono umani, il che ha limitato la diversità delle specie. Questo cambia con Ahsoka.

Ahsoka ha due personaggi principali non umani, la ribelle Twi'lek Hera Syndula (Mary Elizabeth Winstead) e, naturalmente, la protagonista Togruta (Rosario Dawson). Seguendo l'ex padawan di Anakin Skywalker, la serie si concentra su Ahsoka Tano, che è stata protagonista di molte altre storie nel corso degli anni. Ma non è l'unica Togruta in circolazione.

Anche il Maestro Jedi Shaak Ti (Tasia Valenza) ha un ruolo memorabile in Star Wars: The Clone Wars e appare anche in Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni. Sebbene i Togruta più conosciuti siano dei Jedi, esistono molti membri della specie in tutta la galassia. Per altre curiosità, scoprite cos'è il Mondo tra i Mondi di Star Wars.

I Togruta sono umanoidi, come molte altre specie, ma sono facilmente identificabili per il loro aspetto unico. Con vari insediamenti in tutta la galassia, ci sono diversi Togruta, ma non sono così diffusi. I Togruta si trovano più comunemente sul loro mondo natale, Shili, o nel loro insediamento su Kiros. Ahsoka stessa può anche aver trascorso la maggior parte della sua infanzia sotto la tutela dei Jedi, lontano dalla sua gente, ma questo non significa che le società Togruta non siano state mostrate. Infatti, sia la loro casa di Shili che la colonia di Kiros sono apparse tra le serie animate The Clone Wars e Tales of the Jedi, dando una conoscenza completa del popolo Togruta.

Nel frattempo, ecco quanto durerà il sesto episodio di Ahsoka.

È difficile non notare i Togruta, con i loro montral imponenti e i toni della pelle caratteristici. La pelle arancione di Ahsoka non è universale tra i Togruta, che possono essere blu, viola, rossi, bianchi e gialli, oltre che arancioni. Ognuno di loro ha dei segni sul viso unici, che vanno dal piccolo disegno bianco sul viso di Ahsoka ai cerchi che coprono la maggior parte del viso di Shaak Ti. Sebbene siano tutti diversi, l'aspetto dei genitori di Ahsoka mostrati in Tales of the Jedi suggerisce un livello di somiglianza interno alla famiglia.

Il libro Star Wars: Absolutely Everything You Need to Know spiega che i montral aiutano i Togruta a percepire i movimenti attraverso l'ecolocalizzazione, fornendo alla specie un senso in più. Il romanzo Ahsoka aggiunge che i Togruta hanno due stomaci, distinguendoli ulteriormente dagli umani.