Star Wars, cosa troverà Ahsoka nella nuova galassia? Una teoria

L'ultimo episodio andato in onda di Ahsoka ha fatto sognare ogni fan di Star Wars che si rispetti con uno degli incontri più attesi dall'inizio della saga. Se per la prima volta il pubblico ha avuto un assaggio del periodo di The Clone Wars in live action, forse si esplorerà una nuova galassia.

Mentre si inizia già a parlare di una seconda stagione di Ahsoka, del quale dovrebbero già essere in corso i lavori, negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare dell'incontro tra la protagonista e il suo ex maestro Anakin Skywalker. Il rapporto tra i due, che è stato più volte sviscerato in The Clone Wars, raggiunge il suo definitivo compimento facendo commuovere (e impazzire) milioni di fan della saga di Guerre Stellari che, da anni, aspettavano questo momento.

Da qui, però, molti hanno cominciato a sviluppare nuove interessanti teorie. Nel corso della sua storia, sono state già menzionate galassie satelliti nane ma mai si era parlato della possibilità di averne di altre parallele. Alla fine dell'episodio Ahsoka e Huyang partono con un purrgil all'inseguimento di Sabine. La loro destinazione dovrebbe essere una nuovissima galassia mai stata esplorata prima. Questo, ovviamente, secondo molti potrebbe aprire moltissime strade compresa la possibilità di avere sarà una galassia completamente nuova, dove nessuno è mai stato prima. Questo potrebbe aprire nuove porte riguardo la possibilità di avere nuove persone sensibili alla Forza anche in un'altra galassia.

Il quinto episodio di Ahsoka potrebbe essere uno dei punti più alti mai raggiunti da Star Wars surclassando addirittura la seconda stagione di The Mandalorian. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!