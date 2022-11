Star Wars: Dafne Keen di Logan è entrata nel cast della serie The Acolyte

Le riprese di Star Wars The Acolyte, nuova serie tv Lucasfilm prodotta in esclusiva per Disney Plus, sono iniziate in queste settimane e stando a quanto riportato il progetto ha appena accolto una nuova star nel cast: la giovane Dafne Keen.

A rivelarlo in esclusiva è stato il famoso insider Jeff Sneider durante l'ultima puntata del suo podcast The Hot Mic: secondo lo scooper, la star di Logan e His Dark Materials sta "stipulando un accordo" in queste ore per unirsi al cast di The Acolyte, e spiega che le conferme ufficiali da parte dell'attrice e della Lucasfilm arriveranno nelle prossime settimane: per il momento dunque manca la conferma definitiva, anche se Sneider viene da una vera e propria 'striscia vincente' di scoop negli ultimi tempi, specialmente quando si tratta delle principali proprietà Disney - di recente, infatti, l'insider ha correttamente anticipato l'arrivo di Harrison Ford nel Marvel Cinematic Universe e l'annuncio della nuova serie tv Disney Plus Vision Quest, uno spin-off di WandaVision.

Annunciato a dicembre 2020, The Acolyte è descritto come un "thriller che porterà il pubblico in una galassia di segreti oscuri e poteri del lato oscuro". La serie è ambientata durante il tramonto dell'era dell'Alta Repubblica di Star Wars, circa cento anni prima degli eventi di Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma ed è sviluppata dala creatrice di Russian Doll, Leslye Headland, che è showrunner e co-creatrice insieme a Rayne Roberts di Lucasfilm. La protagonista sarà interpretata dall'ex star di Hunger Games Amandla Stenberg, col cast che include anche Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Lee Jung-jae (Squid Game), Manny Jacinto (The Good Place) e Charlie Barnett (Russian Doll).

The Acolyte non ha ancora una data d'uscita, dunque rimanete sintonizzati!