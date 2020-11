Star Wars, Darth Maul brandisce la Darksaber in una splendida fan art

Grazie ad una fan art di Star Wars realizzata dall'artista Raf Grassetti possiamo ammirare e immaginare come sarebbe stato Darth Maul nella versione live-action con in mano la Darksaber, stupenda spada laser unica nel suo genere.

Prima di riapparire misteriosamente nelle mani di Moff Gideon infatti la Darksaber apparteneva a Darth Maul. La spada era essenzialmente un'aggiunta esclusiva alla trama di The Clone Wars. Eppure, con nostra grande sorpresa, Jon Favreau e Dave Filoni hanno riportato la spada nel finale di The Mandalorian nelle mani dell'antagonista Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

Anche se è ancora un mistero come i lealisti imperiali siano arrivati a possedere l'arma, potrebbe finire per legarsi perfettamente alla storia di Din Djarin. Alcuni fan ipotizzano persino che, come mandaloriano, potrebbe sentirsi incline a recuperare il cimelio del suo popolo.



La spada apparteneva originariamente a Tor Vizsla, il primo Mandaloriano a unirsi all'Ordine Jedi. Alla fine fu tramandata a Pre Vizsla, un membro di Death Watch che Darth Maul sconfisse in un duello. L'ex Signore dei Sith ha poi rivendicato l'arma per se stesso e l'ha usata in diversi combattimenti successivi. E ora, grazie a questa fan art, possiamo vedere come apparirebbe Maul se dovesse maneggiarla in un live-action.

Per quanto ci incuriosisce vedere di nuovo Moff Gideon quando tornerà nella seconda stagione di The Mandalorian, non si può negare che un'arma come la Darksaber sia formidabile solo nelle mani di un praticante della Forza addestrato. Ed è esattamente ciò che l'artista Raf Grassetti descrive in questi nuovi progetti con Darth Maul, che ha incontrato il suo destino finale nella serie animata Star Wars Rebels ma si dice che tornerà per diversi nuovi progetti di Star Wars nel prossimo futuro.



Giancarlo Esposito ha assicurato che presto ne sapremo di più sulla Darksaber, la seconda stagione di The Mandalorian ha debuttato il 30 ottobre su Disney+ ed è già un successo su Rotten Tomatoes.