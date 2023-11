Star Wars, Dave Filoni anticipa la stagione 2 di Ahsoka: 'C'è sempre un piano'

In seguito alla sua recente promozione tra i ranghi di Lucasfilm, il regista e produttore Dave Filoni è diventato il nuovo chief creative officer della saga di Star Wars, e in una nuova intervista ha anticipato qualche dettaglio in più sul futuro del franchise.

Parlando con Entertainment Weekly, nello specifico, Filoni ha parlato della seconda stagione di Ahsoka, l'acclamata serie tv di Disney+ con protagonista l'attrice Rosario Dawson, e stuzzicato anche i fan a proposito dei prossimi episodi del franchise creato da George Lucas.

"Conoscevo fin dall'inizio la direzione della storia e soprattutto il finale. Nella prima stagione abbiamo avviato diverse storyline pronte a continuare, ma non posso dire altro al riguardo. Al momento, sono molto soddisfatto di aver almeno riportato Ezra a casa, è davvero un fattore molto importante! Ma, come posso dire, c'è sempre un piano, e spero che un giorno potremo svilupparlo. Ci è voluto parecchio tempo per realizzare la prima stagione di Ahsoka, quindi chissà. Il futuro è sempre in movimento", ha concluso il regista, quasi imitando una delle massime del Maestro Yoda.

Ricordiamo che tra i tanti film e le serie tv di Star Wars in sviluppo c'è anche un nuovo lungometraggio per il cinema che dovrebbe portare a compimento tutte le storie del cosiddetto MandoVerse sviluppato da Dave Filoni attraverso le serie televisive distribuite da Disney+.

Restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.