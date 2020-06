Star Wars, Dave Filoni dirigerà un nuovo live action? Il rumor impazza sul web

Dopo il successo di The Mandalorian, non è un segreto che Disney stia pensando di espandere l'universo di Star Wars con nuovi show per la piattaforma streaming Disney+. Uno di questi nuovi progetti, secondo un rumor insistente sul web, potrebbe essere affidato a Dave Filoni, reduce dal successo della serie live action e di The Clone Wars.

Molti fan del franchise ipotizzano, in particolare, che la seconda stagione di The Mandalorian, che vedrà l'ingresso di diversi personaggi molto amati, come Ahsoka Tano e Boba Fett, getterà le basi di questo nuovo universo espanso, fatto di nuove storie live action.

Il rumor su Dave Filoni, naturalmente ancora tutto da confermare, parla di una "trama centrale" nell'universo Star Wars, e non potrebbe essere altrimenti visto il recente contributo dato dal quarantaseienne regista e produttore al franchise.

Gli utenti del web, inutile dirlo, hanno accolto con molto favore la notizia: su Reddit, per esempio, c'è chi "approva al 100%" l'eventuale scelta, chi ritiene Dave Filoni il vero "erede" creativo e spirituale di George Lucas, e chi scrive: "Bingo. Dategli il totale controllo creativo su tutti i film e le serie tv di Star Wars, se l'è meritato."

Tornando a The Mandalorian, intanto, circola una clamorosa teoria su Baby Yoda e Boba Fett.