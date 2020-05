Star Wars, Dave Filoni sul futuro di Ahsoka Tano: 'Ho un sacco di idee'

Quello di Ahsoka Tano è sicuramente uno dei personaggi più amati dell'universo di Star Wars e la recente corsa di Star Wars: The Clone Wars da poco conclusasi su Disney+ ha dimostrato tanto le potenzialità di questa serie animata, tanto quanto il pubblico sia rimasto colpito da queste storie.

Per parlarne in maniera compiuta e articolata è intervenuto il creatore della serie in persona, Dave Filoni, che nel corso di un'intervista concessa a Deadline ha accennato al futuro di Ahsoka Tano nell'universo di Star Wars che al momento è pieno di progetti in arrivo, dalle nuove stagioni di The Mandalorian al film di Taika Waititi, per non parlare delle serie su Cassian Andor e quella incentrata su Obi-Wan Kenobi.

"Non potrei parlare di nulla in questo momento, ho un sacco di idee e sono molto fortunato nell'avere la possibilità di lavorare sia nel campo dell'animazione che nel live-action, quindi avere questo tipo di esposizione è interessante. Per me prima viene la storia, dopodiché decido quale tipo di medium si adatta meglio, e penso ci siano alcune strade aperte per me".

Filoni ha continuato: "Al momento mi sto davvero godendo questa collaborazione con Jon Favreau in The Mandalorian. Ci siamo divertiti a realizzare lo show, ma prima di decidere dove voglio andare, devo prima avere una storia da raccontare e su cui investire il mio tempo, perché in Star Wars stanno succedendo molte cose ed essere qui da tanto tempo comporta fare le cose per bene".

Concentrandosi su Ahsoka Tano, Filoni ha spiegato: "L'arco più difficile è stato quando fa esperienza della vita nella Nuova Repubblica in tempi di guerra. Ci ha preso un sacco di lavoro per capire che tipo di esperienza sarebbe stata per lei perché le mostra tutta un'altra prospettiva. Poi ho dovuto prendere la decisione di riunire Anakin e Ahsoka. Lei non sa che sarà l'ultima volta che lo vedrà, non partecipa a questa esperienza come fa il pubblico e questa era una bella sfida".