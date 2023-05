Star Wars, Dave Filoni: 'Il film di The Mandalorian sarà come un crossover degli Avengers'

Il nuovo film di Star Wars diretto da Dave Filoni in arrivo prossimamente rappresenterà il finale della serie tv The Mandalorian e collegherà diversi punti del cosiddetto 'MandoVerse', al punto che il co-creatore della serie lo ha addirittura paragonato ai crossover degli Avengers.

Parlando con Entertainment Weekly e tirando in ballo il primo The Avengers dei Marvel Studios, che il co-creatore di The Mandalorian Jon Favreau conosce bene avendo diretto i primi due film della saga di Iron Man, Filoni ha detto: "Siamo nel giusto termine di paragone, decisamente. Penso che sarà un clamore di personaggi. E' quello per cui io e Jon stiamo lavorando". L'autore ha anche spiegato come mai, secondo lui, il periodo tra Return of the Jedi e The Force Awakens ha creato un terreno così fertile per nuove storie e personaggi:

"Per chi è cresciuto con i film originali, Return of the Jedi ha rappresentato la fine della saga per tantissimi anni. Quindi chi come noi fa parte di quella generazione si è sempre chiesto: 'E ora, che succede dopo?'. Quando ero un ragazzino non avrei mai immaginato che Episodio VII sarebbe stato ambientato così tanti anni dopo Episodio VI, ma aveva senso. Però nel frattempo si è creata una grande apertura temporale."

Il cosiddetto film di The Mandalorian non ha ancora una data di uscita, ma se il film di Star Wars con il ritorno di Rey sarà il primo della line-up (e si è parlato di un'uscita per il 2025) allora l'attesa potrebbe essere ancora lunga.