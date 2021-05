Star Wars, Dave Filoni promosso direttore creativo alla Lucasfilm: i fan sono in estasi

Per tantissimi anni ormai Dave Filoni ha plasmato la Lucasfilm per come la conosciamo oggi, dopo il successo ottenuto con Star Wars: The Clone Wars e la produzione di The Mandalorian, acclamata serie live-action; oggi è al lavoro su Star Wars: The Bad Batch e il produttore ha un nuovo ruolo all'interno della compagnia di Kathleen Kennedy.

Proprio nel corso della giornata di ieri, la pagina ufficiale di Dave Filoni sul sito della Lucasfilm si è aggiornata e al fianco del ruolo“executive producer” è comparso anche "executive creative director". Infatti, Filoni era già da tempo produttore esecutivo degli show targati Star Wars alla Lucasfilm come ad esempio Rebels e la più recente The Mandalorian, ma da oggi avrà anche il prestigioso ruolo di Direttore Creativo della compagnia guidata da Kathleen Kennedy.

Questo vuol dire che nel prossimo futuro ogni progetto legato a Star Wars passerà tra le mani anche di Filoni che aumenterà il suo peso specifico in termini di decisioni da prendere. Inutile dire che i fan sono già in estasi e non vedono l'ora di scoprire dove Filoni sarà in grado di portare il futuro dell'universo di Star Wars soprattutto alla luce dei suoi più recenti successi, l'ultimo dei quali è l'esordio di Star Wars: The Bad Batch su Disney+. Proprio oggi è uscito il quarto episodio di Bad Batch.

Intanto cerchiamo di capire quando arriverà in streaming la terza stagione di The Mandalorian. Per quanto riguarda la data di uscita, attualmente sappiamo che la serie era già in pre-produzione a dicembre 2020, ma che li riprese sarebbero iniziate ufficialmente dopo la conclusione di quelle dello spin-off The Book of Boba Fett. La data di uscita di The Mandalorian 3, quindi non è ancora nota, ma probabilmente potrebbe essere Natale 2021. In più, data la situazione legata alla pandemia, un’altra fonte ha spiegato che la produzione ha iniziato a lavorare su The Mandalorian 3 stagione già dal 20 aprile.