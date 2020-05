Star Wars, Dave Filoni sfida i fan: tutti gli aggiornamenti su The Mandalorian

Si continua a parlare dei prossimi registi di Star Wars: The Mandalorian, oltre a Robert Rodriguez i fan saranno entusiasti di sapere che anche Dave Filoni dirigerà una puntata della seconda stagione della serie presente su Disney+.

Parlando ai microfoni di Deadline il produttore e creatore di Star Wars: Rebels, ha annunciato in che modo ha contribuito all'attesa seconda stagione dello show che segue le vicende del cacciatore di taglie Din Djarin: "In questa stagione ho diretto un solo episodio, sono molto entusiasta per questo, l'ho sia scritto che diretto, quindi è stato molto divertente e sto imparando molto da Jon Favreau. È un bravissimo insegnante. Sono molto fortunato per aver potuto lavorare insieme a lui e al resto del team, perché sono persone che ti aiutano molto per cercare di realizzare le storie che avevi in mente".

Nei giorni scorsi abbiamo anche potuto assistere al finale di The Clone Wars, diretta sempre da Dave Filoni, che ha voluto chiarire cosa ne pensa delle aspettative dei fan: "Io e George non abbiamo mai pensato a cosa i fan ci avrebbero permesso di fare, in generale abbiamo parlato della sua esperienza e delle sue idee. Come autore l'unica cosa che puoi fare è raccontare la tua storia e sperare che possa piacere anche ad altre persone. Penso che tutti abbiamo una parte preferita di Star Wars, è una saga divertente, piena di azione, ma ognuno la vede in modo diverso".

Se cercate altre notizie riguardo la storia che verrà mostrata nel corso della seconda stagione, vi segnaliamo questa indiscrezione su Star Wars: The Mandalorian 2.