Star Wars, Dave Filoni vorrebbe Bryce Dallas Howard alla guida di un progetto tutto suo

Dave Filoni, una delle menti creative alla Lucasfilm per quanto riguarda i progetti di Star Wars e attualmente impegnato nella promozione di Tales of the Jedi, la sua nuova serie animata ambientata nella galassia lontana lontana, ha detto che vorrebbe vedere Bryce Dallas Howard alla regia magari di un progetto o anche una serie animata tutta sua.

Filoni ha parlato delle sue speranze per Howard, che ha prestato la propria voce a Yaddle nella serie antologica Tales of the Jedi, in un'intervista a Nerdist. "Bryce è una grande fan di ciò che abbiamo fatto nell'animazione nel corso degli anni", ha detto. "Mi piacerebbe farle dirigere qualcosa nell'animazione". La Howard ha diretto gli episodi degli show live-action di Star Wars The Mandalorian e The Book of Boba Fett, ma non ha ancora diretto nessuna serie animata nel canone del franchise. Filoni ha anche parlato delle somiglianze tra la Howard e Yaddle, affermando che il rifiuto del Maestro Jedi di tirarsi indietro di fronte al Conte Dooku (Corey Burton) rispecchia la determinazione della sua doppiatrice.

Non è chiaro se Filoni voglia che Howard diriga un proprio film o una propria serie televisiva di Star Wars, o che diriga un episodio di una produzione animata già esistente. La programmazione della saga sul piccolo schermo è attualmente piuttosto affollata, tuttavia c'è ampio spazio per un'aggiunta alla sua line-up di uscite nelle sale. Lucasfilm è in pausa dai tempi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker (2019), e diversi progetti precedentemente annunciati sono in stallo per il prossimo futuro.

Detto questo, recenti notizie indicano che lo studio ha appena dato il via libera a un nuovo film live-action scritto da Damon Lindelof (autore di Lost e della serie Watchmen di HBO), il che suggerisce che la pausa potrebbe essere finita.

Inoltre, il doppiatore Corey Burton si è detto interessato a riprendere il ruolo di Cad Bane in un progetto futuro, anche se il leggendario cacciatore di taglie è apparentemente morto in The Book of Boba Fett.