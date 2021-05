Star Wars Day, anche un crossover con i Simpson tra gli eventi su Disney+

Fervono i preparativi per la festività più amata nella galassia lontana lontana, lo Star Wars Day, che ricorre il 4 maggio, in omaggio al gioco di parole e all'assonanza (in inglese) con uno degli slogan simbolo del franchise. Per l'occasione, oltre all'annunciato debutto di Star Wars: The Bad Batch, sono in serbo altre sorprese.

Una di queste è che l'universo Star Wars approderà a Springfield, grazie a un crossover con I Simpson. Dal 4 maggio, infatti, su Disney+ sarà disponibile in streaming The Force Awakens From Its Nap, un cortometraggio che avrà per protagonista la piccola Maggie Simpson.

Secondo un comunicato stampa, si tratta del primo di una serie di cortometraggi promozionali dei Simpson per il servizio streaming. Nel corso del 2021, quindi, vedremo altri omaggi di Homer, Bart e il resto della banda agli altri brand di Disney+ (come Marvel e Pixar) e agli show più popolari della piattaforma.

Lo Star Wars Day di quest'anno si unisce poi anche al cinquantesimo anniversario di Lucasfilm, che avrà altre celebrazioni e iniziative, come il set Lego di R2-D2. Fino al 9 maggio, inoltre, saranno su Disney+ anche i concept art originali, commissionati a un gruppo di artisti e fan di Star Wars, che saranno disponibili per l'acquisto su Amazon.

La sinossi ufficiale di Maggie Simpson in The Force Awakens From Its Nap recita: "In un asilo nido lontano lontano... ma ancora a Springfield, Maggie è alla ricerca del suo ciuccio rubato. La sua avventura la porta faccia a faccia con i giovani Padawan, i Signori dei Sith, i familiari droidi, la feccia ribelle e una battaglia finale contro il Lato Oscuro, in questo cortometraggio originale che celebra la galassia di Star Wars."