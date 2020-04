Star Wars Day su Disney+: disponibili le puntate Mandalorian 1x05 e Clone Wars 7x07-7x08

Dopo l'avvincente quarta puntata di The Mandalorian, continua il viaggio del cacciatore di taglie mandaloriano interpretato da Pedro Pascal. Nel catalogo di Disney+ troviamo anche gli episodi 7 ed 8 dell'ultima stagione di Clone Wars.

L'opera che ci mostra la vicenda del Mandaloriano e la sua fuga dai seguaci dell'Impero continua ad appassionare tutti i fan di Guerre Stellari, ansiosi di scoprire cosa accadrà a Baby Yoda. La nuova puntata, intitolata "Capitolo 5: Il Pistolero" ci mostra un pianeta centrale nelle vicende della saga cinematografica. Ecco una breve descrizione presente su Disney+: "Il Mandaloriano aiuta un cacciatore di taglie inesperto che si è montato la testa".

Sono stati pubblicati anche due episodi della show animato ambientato durante le Guerre dei Cloni, intitolate rispettivamente "Debito Pericoloso" e "Di nuovo insieme", di cui possiamo leggere anche la sinossi ufficiale "Fatte prigioniere dai Pyka, Ahsoka e le sorelle Martez tentano la fuga" e "Ahsoka tratta la libertà delle sorelle e fa una scoperta sconvolgente".

Il venerdì si conferma come un giorno particolarmente felice per chi segue le serie di Star Wars, in particolare l'opera incentrata su Baby Yoda e il personaggio interpretato da Pedro Pascal si sta rivelando un appuntamento imperdibile, tanto che The Mandalorian è diventata la serie più famosa di Disney.