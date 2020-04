Star Wars Day, per i fan di The Mandalorian è in arrivo una sorpresa su Disney+

Quello di quest'anno sarà uno Star Wars Day sicuramente particolare, con le misure prese per l'emergenza coronavirus che impediranno ovviamente lo svolgersi di manifestazioni di alcun tipo. Ciò non equivale, però, a non celebrare l'evento: lo sa bene Disney, che ha in serbo una gradita sorpresa per i fan di The Mandalorian.

Il prossimo 4 maggio, infatti, Disney presenterà un documentario intitolato Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian, che ci permetterà di esplorare la realizzazione della serie sul personaggio interpretato da Pedro Pascal.

Si tratta, in realtà, di una docu-serie composta da otto episodi che, con modalità simili a quelle adottate proprio per The Mandalorian, verranno caricati uno alla volta su Disney+ di venerdì in venerdì. "Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian è un’opportunità per i fan della serie di dare un’occhiata dall’interno e riuscire a vedere con una diversa prospettiva, e magari comprendere meglio, come è stato realizzato The Mandalorian, conoscendo alcune delle persone piene di talento che hanno contribuito alla realizzazione della prima stagione. Realizzare la serie è stata un’esperienza fantastica e non vediamo l’ora di poterla condividere con il pubblico" ha affermato il creatore di The Mandalorian, Jon Favreau.

Un modo, dunque, per festeggiare nel modo giusto uno Star Wars Day che rischiava di partire un po' sottotono. Per chi avesse bisogno di un ripasso, intanto, ecco la posizione di The Mandalorian sulla timeline di Star Wars; secondo alcuni, invece, Baby Yoda avrebbe causato un buco di trama in The Mandalorian.