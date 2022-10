Star Wars, debutto perfetto per la nuova serie su Disney+: 100% su Rotten Tomatoes

L'ultima serie di Star Wars appena sbarcata sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ ha esordito con un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes, il famoso aggregatore di recensioni che distingue i giudizi in positivi, Fresh, e negativi, Rotten.

Stiamo parlando ovviamente di Tales of the Jedi, la nuova serie di cortometraggi animati che racconta storie originali ed inedite con protagonisti alcuni famosi personaggi della saga di Star Wars, tra cui Ahsoka Tano, il Conte Dooku e altri Jedi durante le fasi finali della Repubblica: al momento della stesura di questo articolo, però, il punteggio perfetto ottenuto da Tales of the Jedi non è ancora stato 'Certified Fresh', in quanto lo show non ha ancora accumulato il numero di recensioni necessario per rivendicare il famoso emblema 'qualità'.

Uno degli argomenti di cui si discute spesso quando si parla di Rotten Tomatoes è la differenza, spesso clamorosa, tra il punteggio del giudizio della critica e il punteggio del giudizio del pubblico: nel caso di Tales of the Jedi, però, la discussione non sussiste in quanto anche i voti del pubblico sono stratosferici, con un bel 95% con oltre 300 valutazioni.

Ricordiamo che Tales of the Jedi è composta da sei cortometraggi animati, divisi equamente tra Ahsoka e Dooku, ciascuno dei quali è al centro di tre episodi. Gli episodi di Ahsoka raccontano la sua nascita, il suo addestramento e le sue scelte dopo l'Ordine 66, mentre gli episodi di Dooku seguono la sua caduta verso il Lato Oscuro della Forza. Avete già visto la serie? Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

