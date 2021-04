Star Wars: Delle navi spaziali mai viste nelle foto del set dello show di Cassian Andor

Continuiamo a vedere nuove foto scattate sul set di Cassian Andor: questa volta sono state condivise delle immagini, che ci permettono di osservare delle navi spaziali che faranno la loro comparsa nelle puntate dello show della Disney.

Come sapete sono attualmente in corso i lavori dedicati alla serie spin-off di Star Wars, che ci racconterà la storia di Cassian Andor, personaggio interpretato da Diego Luna e visto per la prima volta nel film di Rogue One. Le riprese sono delle puntate sono già iniziate, il luogo scelto è un set all'aperto in Essex in Inghilterra, decisione che ha permesso ai fan di scoprire qualche dettaglio in più sulle vicende dello show. In calce alla notizia infatti potete vedere delle foto che sono state condivise dall'account di Instagram @bespinbulletin, il dettaglio delle immagini che ha subito colto l'attenzione dei fan è stata la presenza di diverse navi spaziali, dietro le quali è possibile vedere un green screen.

Secondo molti quindi alcune scene saranno ambientate in un cantiere navale, per ora comunque non sappiamo molto riguardo la serie TV con Diego Luna, non resta quindi che aspettare i prossimi mesi per scoprire la sinossi ufficiale dello show. Per concludere, ecco una teoria dedicata a Cassian Andor e sugli eventuali altri personaggi di Star Wars che vedremo nella serie.