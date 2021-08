Star Wars, nuovi dettagli sulla serie di Obi-Wan Kenobi: 'Sarà come un film indie'

Dopo i recenti rumor sulla possibile presenza della principessa Leia in Obi-Wan Kenobi, l'attrice Indira Varma ha fornito ulteriori dettagli su ciò che i fan possono aspettarsi dall'attesissima nuova serie televisiva di Star Wars in lavorazione per il servizio di streaming on demand Disney+.

L'ex star di Game of Thrones, parlando con Metro News, ha notato come, nonostante la portata della storia, la regista Deborah Chow abbia creato un'atmosfera da film indipendente nel dare vita alla nuova storia del maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, che vive da eremita dopo gli eventi traumatici di Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith. L'attrice ha anche sottolineato che, nonostante si sia appassionata a questa particolare storia dopo aver letto i copioni, in generale non è mai stata una grande fan di Star Wars, quindi sul set si è ritrovata spesso a dover chiedere delucidazioni alla Chow e ovviamente al co-protagonista Ewan McGregor.

"Questa serie è una tale bestia, mi sto divertendo moltissimo", ha dichiarato Varma a Metro News. "Ovviamente non posso rivelare nulla, ma in qualche modo, grazie all'approccio della regista Deborah Chow e allo stile di recitazione di Ewan, sembra di avere a che fare con un film indipendente."

L'attrice ha anche ammesso di essersi trovata in difficoltà nel rapportarsi con l'ordine temporale della saga di Star Wars. "È stato tutto nuovo per me, e la cosa mi ha messo in situazioni davvero imbarazzanti", ha scherzato l'attrice. "Ho recuperato tutti i vecchi film della saga, ma non posso dire di essere al passo. Non sono ancora del tutto sicura dell'ordine in cui vanno visti".

Rimanete sintonizzati su Everyeye per nuovi aggiornamenti su Star Wars: Obi-Wan Kenobi, la cui uscita è prevista su Disney+ per il 2022.