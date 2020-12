Star Wars, Diego Luna conferma l'inizio delle riprese della serie su Cassian Andor

Ospite al Jimmy Kimmel Live per parlare dei suoi prossimi progetti, la star di Narcos: Messico Diego Luna ha confermato di trovarsi a Londra per le riprese di Cassian Andor, la serie prequel di Rogue One: A Star Wars Story che lo rivedrà nei panni della spia ribelle.

"Si tratta fondamentalmente tutto ciò che dovete sapere per capire Rogue One. La storia del personaggio prima del film. Immagino di potervi spoilerare il finale", ha detto l'attore durante la chiacchierata. "È bello approfondire una storia di cui si conosce già la fine. Ora si possono esplorare tutte le sue sfumature. Penso che sia divertente fare qualcosa che non ha il solo obiettivo di arrivare fino in fondo. Si tratta di ritardare la fine."

Tony Gilroy, sceneggiatore di Rogue One, ha dovuto abbandonare il progetto a causa della pandemia ed è stato sostituito proprio in questi mesi da Toby Haynes, regista di diversi episodi di Black Mirror e Doctor Who. La data di uscita su Disney+ non è ancora stata rivelata.

Oltre a Cassian Andor e alla confermata terza stagione di The Mandalorian (di cui è disponibile da oggi l'episodio 2x06), lo ricordiamo, Lucasfilm è al lavoro sulla serie dedicata a Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor e su uno show action-thriller ambientato in una timeline alternativa del mondo di Star Wars, con quest'ultimo progetto che è stato affidato a Leslye Headland (Russian Doll).