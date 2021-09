Star Wars, Diego Luna sulla nuova serie Cassian Andor: 'Aspettatevi molti volti noti'

Le riprese di Cassian Andor sono terminate ad agosto, e in una nuova intervista il protagonista Diego Luna ha avuto modo di parlare della prossima serie tv di Star Wars in uscita sul servizio di streaming on demand Disney+.

Come si legge su Deadline, Cassian Andor sarà composta da 12 episodi, dei quali Luna oltre ad essere protagonista è stato anche produttore esecutivo e protagonista. La serie uscirà nel corso del 2022, e l'attore ha anticipato: "Vedrete sicuramente molti volti familiari. Ma per me è molto più difficile rilasciare interviste su questo progetto, perché non posso rischiare di rovinare il finale di Stars Wars: Rogue One a chi non l'ha visto. Non importa quello che dico, non posso rovinare il finale".

A labbra cucite, Diego Luna ha anche evitato di approfondire ciò che i fan possono aspettarsi nella serie prequel, ma ha riflettuto sulle sfide che la produzione ha dovuto affrontare durante la pandemia. "Ad essere onesti, è stata una tale benedizione poter lavorare in queste circostanze", ha detto. “Ho avuto la possibilità di lavorare con una squadra di cui non potrei essere più orgoglioso e che non potrei ammirare di più. È un momento difficile per questo settore, e siamo stati davvero fortunati. Abbiamo finito le riprese e ci stiamo preparando all'uscita. Anche se non posso dire molto, quello che posso anticipare è che l'esperienza è stata letteralmente una trasformazione per me. È qualcosa che volevo davvero fare e che pensavo di non essere in grado di realizzare. Sono più che felice".

Ricordiamo che in Cassian Andor tornerà anche Forest Whitaker nei panni di Saw Guerrera. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti.