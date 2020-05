Star Wars, Disney apre i casting per Ezra di Rebels: in quale serie tv apparirà?

Secondo quanto riferito in queste ore, la Disney avrebbe iniziato il casting per una versione live-action di Ezra Bridger, personaggio della serie tv Star Wars Rebels destinato a tornare in una misteriosa serie tv per il servizio di streaming on demand Disney Plus.

The Illuminerdi afferma che Lucasfilm vuole presentare una versione live-action del personaggio, e secondo il rapporto pubblicato sul sito Ezra apparirà in una delle serie tv attualmente in sviluppo, e non in The Mandalorian.

Sulla base della descrizione del casting, lo studio sarebbe alla ricerca di un attore di sesso maschile di età compresa tra i 30 e i 40 anni. Il primo identikit fornito fa riferimento ad attori di origine asiatica ma, sempre secondo il rapporto, la compagnia sarebbe disposta ad includere per i provini anche attori indiani, latini o mediorientali.

Vale la pena notare che poiché questa non è una notizia ufficiale che arriva da Lucasfilm, al momento è meglio trattarla con le dovute precauzioni, ma le speculazioni in queste ore stanno rimbalzando per tutto internet. Stando alla fascia d'età prevista per gli attori interessati, il progetto sconosciuto in cui questione dovrebbe essere ambientato dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi; secondo altri report, su Disney+ sarebbe in arrivo anche una serie di Ahsoka Tano, e chissà che i due progetti non coincidano.

