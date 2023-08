Star Wars, Disney commenta i numeri di Ahsoka: delusione o successo?

Ahsoka Tano si è aggiudicata una serie TV da solista così qualche settimana fa su Disney+ hanno debuttato le prime due puntate di Ahsoka, show spin-off di The Mandalorian. Ma Ahsoka è stata una mossa vincente per il franchise di George Lucas?

I risultati streaming di Ahsoka non rappresentano né il miglior debutto di Star Wars né il peggior fallimento: la serie TV con protagonista l'amatissima Jedi interpretata da Rosario Dawson, al momento, pareggia con Andor con 1,2 milioni di spettatori per il primo episodi. Cifre minori rispetto ad altre serie ambientate in una Galassia lontana lontana come Obi-Wan Kenobi e The Mandalorian 3.

Ancora è presto per comprendere quale sarà l'andamento generale di Ahsoka che sarà composta da 8 episodi, ma Disney ha mostrato parecchia soddisfazione sul debutto della nuova serie TV ideata da Dave Filoni. Pare, infatti, che il primo episodio di Ahsoka "Maestro e apprendista" sia stato il più visto di Disney+ con ben 14 milioni di visualizzazioni: "Ahsoka è diventata una delle serie TV preferite dai fan di tutte le età - ha detto Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm in un comunicato stampa ufficiale -voglio riconoscere il fantastico lavoro svolto dal nostro team creativo, guidato da Dave Filoni e Jon Favreau, dall'incredibile cast guidato da Rosario Dawson e dalla nostra talentuosa troupe."

Il terzo episodio di Ahsoka è disponibile su Disney+: pronti a scoprire una della parti più folli di Rebels nella terza puntata di Ahsoka?