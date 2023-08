Star Wars, Disney svela il poster per il vostro nuovo personaggio preferito di Ahsoka

Sono arrivati i primi episodi di Ahsoka e insieme a loro anche il poster di un nuovo animaletto assolutamente adorabile: ed è un eufemismo. Immaginatevi un gattino nell'universo di Star Wars. Ve lo siete immaginato?

Il poster è di Loth-gatto (Lothcath) il simpatico animaletto di Sabine Wren. Il piccoletto apparirà nella serie, e Disney+ non tarda a ricordarci che i primi due episodi di Ahsoka sono disponibili sulla piattaforma per lo streaming. I fan, incuriositi e inteneriti dalla creaturina, si sono subito fiondati a divorarli.

Lothcat è solo una delle novità intorno al personaggio di Sabine Wren: la giovane infatti è stata addestrata da Ahsoka per diventare un Jedi padawan, e in seguito assunta. La notizia ha confuso i fan, dato che nella serie animata Star Wars Rebels Sabine non sembrava esattamente tagliata per il ruolo.

Sapete che Loth-gatto non è CGI? Come Grogu infatti è un animatronic, quindi gli attori hanno potuto interagire con lui. Naturalmente la CGI è stata utilizzata per momenti e azioni più complicate da replicare con l'animatronic.

Non è adorabile? I fan stanno già richiedendo un peluche del piccolo gatto interstellare. Altri si chiedono chi si occuperà di lui quando Sabine sarà assente. Voi avete qualche teoria? Lasciateci un commento per farcelo sapere.