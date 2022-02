Star Wars, Disney lavora al ritorno di un personaggio amato dai fan?

Nonostante in molti abbiano dei dubbi sulla gestione Filoni dell'universo Star Wars, Disney ha da tempo intrapreso la strada dell'espansione del franchise di Star Wars tra cinema, tv e fumetti... Tra i personaggi più apprezzati e di cui i fan sentono la mancanza c'è anche Kyle Katarn, ex-Ribelle e Maestro del Nuovo Ordine Jedi.

Al centro di vari videogiochi e libri, il personaggio di Kyle Katarn è stato molto apprezzato dai fan e, secondo alcuni, potrebbe adattarsi perfettamente al percorso narrativo intrapreso dalle serie The Mandalorian e The Book of Boba Fett.

La storia di Kyle Katarn

Kyle Katarn nacque su Sulon da una famiglia di agricoltori. Educato all’Accademia Militare Imperiale di Carida, divenne un membro decorato delle truppe imperiali, ignorando che il padre facesse parte dei Ribelli. Durante un attacco alla sua luna, il padre morì e quando Kyle scoprì che l'Impero aveva inscenato l'attacco per uccidere il padre, abbandonò le truppe dell'Impero per unirsi alla Ribellione.

Una volta arruolato, la sua prima missione fu quella di rubare i piani della prima Morte Nera e fu grazie al suo successo che i Ribelli vinsero la battaglia di Yavin. Continuò a servire l'Alleanza anche nella fase della Nuova Repubblica. Si mise alla ricerca della leggendaria Valle dei Jedi, un enorme punto focale d’energia che non poteva in nessun modo cadere in mani Imperiali, e si scontrò con il Jedi Oscuro Jerec, sconfiggendolo, liberando la Valle e vendicando la morte del padre.

Dopo questi eventi, Luke Skywalker si offrì per addestrarlo: dopo aver rifiutato il primo invito perché temeva di cedere al lato oscuro, accettò la seconda offerta. Dopo una breve parentesi in cui tornò a fare il mercenario con Jan, Kyle decise di restare tra le fila del Nuovo Ordine Jedi e diventare Maestro.

Come potrebbe essere integrato Kyle Katarn?

Esclusi alcuni aspetti della sua storia (come il furto dei piani della Morte Nera), il personaggio di Kyle Katarn potrebbe essere introdotto nell'universo canonico nella serie The Bad Batch con alcuni clamorosi ritorni. La Clone Force 99 potrebbe incontrare Katarn nel periodo in cui fa ancora parte dell'Accademia Imperiale e iniziare a mostrargli le malefatte dell'Impero. In base a quanto si protrarrà, lo show potrebbe anche mostrare i suoi primi tempi tra le fila dei Ribelli.

Inoltre, con il ritorno di Luke Skywalker in The Book of Boba Fett, Disney sembra anticipare la creazione della nuova Accademia Jedi, un'occasione che potrebbe essere perfetta per portare sullo schermo Kyle Katarn e riempire con nuove storie quell'arco temporale di trent'anni tra Il ritorno dello Jedi e Il risveglio della Forza.