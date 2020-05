Star Wars, Disney a lavoro su una serie tv di Ahsoka Tano: tutti i dettagli

Ahsoka Tano è probabilmente uno dei personaggi di Star Wars più popolari al momento, pur non essendo mai apparsa in uno dei film della saga: il finale di Star Wars: The Clone Wars non ha fatto che aumentare il già alto gradimento per la padawan di Anakin Skywalker, che potrebbe dunque essere pronta al grande salto.

È praticamente certo, infatti, che sarà proprio Ahsoka una delle new entry dell'universo live action di Star Wars: le voci sul possibile coinvolgimento di Rosario Dawson per dar volto al personaggi si fanno sempre più insistenti, nonostante l'attrice non abbia ancora confermato il suo ingresso in Star Wars.

Ma dove apparire Ahsoka? Sarà in The Mandalorian, in Star Wars: Kenobi o in Cassian Andor? Probabilmente nessuna delle tre: secondo quanto rivelato poche ore fa da Daniel Richtman su Twitter, infatti, Disney sarebbe al lavoro su un intero show completamente incentrato sulla protagonista di Star Wars: The Clone Wars.

"Uno show di qualche tipo su Ahsoka Tano è in produzione per Disney+" ha scritto Richtman sul suo profilo, scatenando immediatamente la curiosità dei fan che non aspettavano altro. È di poche settimane fa, d'altronde, la notizia secondo cui Disney avrebbe messo in cantiere una nuova serie su Star Wars con protagonista un personaggio femminile: le due cose, insomma, combacerebbero perfettamente.

Non resta che attendere novità, dunque: nel frattempo, fateci sapere se sareste contenti di vedere Ahsoka Tano protagonista di una serie tutta sua o se preferireste vederla comparire prima negli altri show Disney+.