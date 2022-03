Star Wars: Disney Plus sta pensando ad un crossover tra Obi-Wan Kenobi e The Mandalorian?

Con The Book of Boba Fett che, sulla piattaforma di streaming on demand Disney+, si è intersecato in maniera fondamentale con la trama di The Mandalorian, possibile che Lucasfilm stia organizzando anche un crossover con Obi-Wan Kenobi? Ne ha parlato la regista Deborah Chow in una recente intervista.

Discutendo di questa possibilità con Entertainment Weekly, la regista ha chiarito che Obi-Wan Kenobi non si collegherà con le storyline del Mandaloriano e di Boba Fett, dato che il suo 'crossover' sarà con l'era dei prequel di Star Wars: "Il tessuto connettivo della nostra storia è quella dei prequel. Perché è da quei film che provengono i nostri personaggi, è lì che sono iniziate le loro storie. Quindi, in questo senso, il nostro crossover sarà con i prequel".

Qualcosa che i fan di Star Wars più navigati avevano già messo in conto (a proposito, se siete fan di Star Wars avete notato questi easter egg nel trailer di Obi Wan Kenobi?), ma che era importante sottolineare per non creare false aspettative. La stessa presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha sottolineato che The Book of Boba Fett si svolge in un'era completamente diversa nella storia di Star Wars rispetto a Obi-Wan Kenobi. "La serie di Boba Fett rientrava nella sequenza temporale di The Mandalorian", ha detto la Kennedy a Entertainment Weekly.

Per mettere in prospettiva le cose, The Mandalorian si svolge circa cinque anni dopo Star Wars: Il ritorno dello Jedi, uscito nel 1983, mentre Obi-Wan Kenobi è ambientato quasi un decennio prima di Star Wars: Una nuova speranza (uscito nel 1977). C'è un salto temporale di circa 18 anni tra i due le due saghe, ma la cosa ovviamente cambia se si guarda Obi-Wan Kenobi dalla prospettiva dei film prequel: la serie con Ewan McGregor sarà infatti un vero e proprio sequel de La vendetta dei Sith (uscito nel 2005), con Hayden Christensen che tornerà nei panni di Anakin Skywalker / Darth Vader e Joel Edgerton e Bonnie Piesse in quelli dei genitori adottivi di Luke Skywalker, Owen e Beru Lars. Christensen, Edgerton e Piesse sono apparsi tutti in La vendetta dei Sith e anche in Star Wars: L'attacco dei cloni (uscito nel 2002).

Tuttavia, un altro ritorno di Obi Wan Kenobi in un futuro progetto di Star Wars non è da escludere a priori, come sottolineato dai creatori della mini-serie.