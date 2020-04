Star Wars: disponibili su Disney+ The Clone Wars 1x09 e The Mandalorian 1x06

Prosegue il percorso di due serie del franchise Star Wars su Disney+. Da oggi sono disponibili il nono episodio di Star Wars: The Clone Wars e il sesto episodio di The Mandalorian, il primo show tv live action creato all'interno dello Star Wars Universe. Disney+ propone svariati contenuti dedicati al franchise creato da George Lucas.

Il nono episodio della settima stagione di Star Wars: The Clone Wars, s'intitola 'Vecchi amici ma non dimenticati', e vede Anakin e Obi-Wan impegnati a decidere se aiutare o meno Ahsoka Tano a dare la caccia a Darth Maul oppure andare in soccorso di Palpatine.

The Clone Wars si colloca temporalmente tra i film prequel L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith, ricoprendo un periodo di tre anni, preceduta da un omonimo film uscito nelle sale americane nell'agosto 2008.



Il sesto episodio della prima stagione di The Mandalorian, intitolato 'Il Prigioniero', vede il Mandaloriano entrare in una squadra di mercenari per tentare di far evadere una un detenuto da una nave prigione. Il cast della serie vede Pedro Pascal interpretare il personaggio principale, al fianco di Carl Weathers, Werner Herzog, Nick Nolte, Taika Waititi e Gina Carano.

Nelle scorse ore si è parlato della possibile cancellazione della Star Wars Celebration, mentre un nuovo sondaggio ha eletto lo Jedi più forte tra Anakin e Obi-Wan Kenobi.

Su Disney+ sono disponibili i film della prima trilogia di Star Wars, nonché la trilogia prequel e i primi due capitoli cinematografici della trilogia sequel.