Star Wars, Domhnall Gleeson: 'Il Generale Hux? Certo che tornei a interpretarlo'

Vorreste rivedere Domhnall Gleeson nei panni del Generale Hux? L'attore vorrebbe certamente tornare a interpretare il personaggio nel mondo di Star Wars.

In questi giorni si sta parlando della trilogia sequel di Star Wars, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni di Rian Johnson su Gli Ultimi Jedi e l'opinione pubblica sul film che sembra essere molto diversa ora rispetto a prima.

Ma quando si parla di trilogia sequel, un pensiero di solito va anche al Generale Hux di Domhnall Gleeson, un personaggio che in molti apprezzano, e forse ancor più amano odiare. Eppure, l'attore è sicuro: se glielo chiedessero tornerebbe in un baleno a interpretarlo.

"Ma certo che tornerei!" ha raccontato ai microfoni di The Wrap "Hux è un personaggio davvero interessante, e credo che sia ancora tanto che posso fare con lui".

Ma se gli chiedete quante possibilità crede ci siano che ciò avvenga, Gleeson non è molto ottimista...

"Non li vedo prendere una simile decisione. Non sono certo che ci sia grande richiesta per un sequel o un prequel su Hux" ammette, ribadendo però "Ma sì, ovviamente [tornerei] quei film sono fantastici".

E voi, che ne pensate? Vorreste rivedere il Generale Hux di Domhnall Gleeson, magari in una serie Disney+? Fateci sapere nei commenti.