Star Wars: smentito il Grand'ammiraglio Thrawn in Ahsoka o The Mandalorian?

Sono passati diversi dalla conclusione di Star Wars Rebels, la serie in computer grafica di Lucasfilm terminata nel 2018 dopo quattro stagioni. Lo show ha seguito le avventure del giovane apprendista Jedi Ezra Bridger e della sua squadra di eroi ribelli, tra cui il compagno Jedi Kanan Jarrus e il pilota Hera Syndulla.

Come ben sapete, il ruolo di cattivo principale nelle ultime stagioni della serie è stato ricoperto dal Grand'ammiraglio Thrawn, doppiato da Lars Mikkelsen. Recentemente, proprio Mikkelsen è finito al centro di diversi rumor riguardanti un suo potenziale impiego in progetti live-action futuri di Star Wars, come ad esempio Ahsoka.

In una recente intervista con Express UK, Mikkelsen ha detto la sua sulla questione, rivelando di non aver ricevuto alcuna offerta per interpretare il personaggio in live-action, nonostante fosse uno dei preferiti dai fan per il ruolo. Il doppiatore ha così dichiarato di non essere stato contattato per interpretare di nuovo Thrawn, ma ha aggiunto di essere a conoscenza delle idee dei fan e ha anticipato che sarebbe disposto a interpretare di nuovo il cattivo:

“Ne sono consapevole, sì... Beh, non ho ricevuto l'offerta. Ma sì, certo!"

E voi vorreste vedere una versione live-action del Grand'ammiraglio Thrawn interpretata da Lars Mikkelsen? Ditecelo qui sotto nei commenti e non perdete i prossimi aggiornamenti!