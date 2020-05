Star Wars, la doppiatrice di Ahsoka Tano offre consigli ai futuri interpreti della Jedi

In attesa di capire se Ahsoka entrerà nel rooster di The Mandalorian 2, la doppiatrice Ashley Eckstein è pronta ad istruire le nuove "padawan" che dovranno interpretare il personaggio, ora che The Clone Wars 7 è giunto alla sua perfetta conclusione.

"Per tutte le attrice che dovessero vestire i panni di Ahsoka direi che la mia speranza è che realizzino ciò che Ahsoka significa per le persone. Perché Ahsoka ha cambiato delle vite. Ha salvato delle vite. Quindi chiederei a chiunque dovesse entrare nel Team Tano di riuscire a capire quanto lei sia importante per moltissime persone, e vorrei che facessero del loro meglio per continuare a portare avanti la sua eredità", ha dichiarato in un'intervista per Looper.

Eckstein ha prestato la propria voce ad Ahsoka fin dal 2008, e ha sempre ammesso di provare un immenso orgoglio nei confronti del personaggio. Molti fan le avevano infatti scritto per dirle quanto Ahsoka fosse importante per loro: la padawan di Anakin è stata un vero e proprio modello a cui ispirarsi, per i fan di The Clone Wars. Un ruolo che richiede una certa dose di responsabilità per poter essere interpretato, dunque. La doppiatrice apprezzerebbe molto tornare ad essere coinvolta nelle sue nuove avventure, ma ha voluto chiarire di non essere stata l'unica ad aver decretato il successo del personaggio:

"Ahsoka non è mai stata una mia creazione esclusiva. È sempre stata il risultato del lavoro di un gruppo di persone. Io lo chiamo il Team Tano, ed è formato da tutti, a partire da Dave Filoni e dai registi fino agli animatori, agli sceneggiatori, alla musica, alle luci e a me, che le do la voce".

Chissà se una certa Rosario Dawson ha prestato ascolto al consiglio di Eckstein, visto che secondo le insistenti indiscrezioni sarà proprio lei a raccogliere il testimone in The Mandalorian 2. Vi lasciamo consigliandovi la nostra recensione di The Clone Wars 7.