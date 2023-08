Star Wars, tutto quello che dovete sapere sul passato di Ahsoka Tano

Il passato di Ahsoka Tano è stato ampiamente esplorato nel corso della sua introduzione in Star Wars: The Clone Wars, ma cerchiamo di scoprire tutti i segreti del personaggio creato da Dave Filoni che si appresta a debuttare con una serie tutta sua su Disney+ con Rosario Dawson in uscita domani con i primi due episodi della prima stagione.

Innanzitutto, basti pensare che il rapporto tra Ahsoka Tano e Anakin Skywalker è iniziato subito in maniera turbolenta.

Nel bel mezzo di un'accesa battaglia delle Guerre dei Cloni sul pianeta di Christophsis, Ahsoka Tano arriva a bordo di una cannoniera della Repubblica con gli occhi spalancati e senza paura. Un gentile Obi-Wan Kenobi (James Arnold Taylor) e uno scostante Anakin Skywalker la accolgono in fondo alla rampa della cannoniera.

È in questo momento che Anakin si rende conto di essere stato ingannato da Obi-Wan e dal Maestro Yoda (Tom Kane), che avevano segretamente pianificato di assegnare l'apprendistato di Ahsoka ad Anakin, nonostante il suo rifiuto di assumere una Padawan. Anakin pensava che Ahsoka sarebbe stata la nuova Padawan di Obi-Wan, ma ahimè è stato ingannato dal vecchio Gran Maestro Jedi. Ma la freddezza di Anakin non scoraggia Ahsoka, anzi, la motiva a cercare di ottenere la sua approvazione.

L'addio di Ahsoka all'Ordine Jedi è uno dei momenti più tragici di Star Wars. Scoprite le 5 ragioni per guardare Ahsoka su Disney+.

Ahsoka viene inizialmente incastrata per un omicidio e rinchiusa in prigione, poi l'Ordine Jedi ha sospettato della sua colpevolezza e, mentre Ahsoka cercava in tutti i modi di scoprire la verità, ha scoperto che era stata la sua vecchia amica Jedi Barriss Offee (Meredith Salenger) a incastrarla e a tradirla. L'unico Jedi rimasto fedele ad Ahsoka, che aveva creduto nella sua innocenza fin dall'inizio, era Anakin. Naturalmente, lui era il più sconvolto dal suo allontanamento. Questo è un momento cruciale nel percorso di Ahsoka. Segna l'inizio della sua indipendenza e della sua nuova prospettiva sul mondo non più protetto dalle mura del Tempio Jedi.

In Star Wars Rebels, Ahsoka è una persona completamente diversa (e ricordiamo che la serie Disney+ è una sorta di sequel di Rebels).

Qualche anno dopo l'estinzione dell'Ordine Jedi, Ahsoka appare in Star Wars Rebels. In questa serie, il suo temperamento porta un nuovo livello di maturità. Parla e si comporta come una persona che ha subito una grande perdita, ma traduce quel dolore in saggezza e dedica le sue capacità all'Alleanza Ribelle che si sta lentamente formando. Nel finale della seconda stagione di Star Wars Rebels, la verità sull'ex Maestro di Ahsoka viene rivelata quando Ahsoka e Darth Vader, (in precedenza Anakin Skywalker), ingaggiano un duello sul pianeta Malachor.

Impossibile, poi, non ricordare il debutto in live-action del personaggio nel corso di The Mandalorian, con Rosario Dawson a incarnare perfettamente una nuova versione, più disillusa, dell'ex-Jedi.