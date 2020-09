Star Wars: il duello finale tra Obi-Wan e Darth Maul diventa live action in questa fan art

La rivalità tra Obi-Wan Kenobi e Darth Maul risale a quell'epico combattimento di Episodio I, nel quale Qui-Gon Jin perse la vita e Maul perse metà di sé stesso, con grande soddisfazione degli spettatori. Nessuno si sarebbe aspettato di veder risorgere il terribile Sith in The Clone Wars e di assistere ad un nuovo combattimento tra i due in Rebels.

Dato che non mancano le indiscrezioni su di una futura apparizione di Maul, supportate dall'effettivo cameo del personaggio in Solo: A Star Wars Story, qualcuno inizia a chiedersi se non vedremo riproposto il duello finale tra i due storici rivali anche in chiave live-action. È pur vero che la versione di Kenobi proposta nella serie d'animazione si rifaceva più che altro ad Alec Guinnes e alla trilogia originale, ma con le dovute modifiche anche Ewan McGregor potrebbe reinterpretare la scena (dopotutto, è lo stesso personaggio).

L'immagine pubblicata su Instagram da phase_runner ci dà un'idea di come apparirebbe la scena, con Ewan McGregor e Ray Park che si studiano a vicenda, sullo sfondo di una Tatooine notturna molto evocativa. Una resa dei conti indispensabile per il futuro della galassia e del prescelto.

Le serie di animazione e le varie produzioni live-action sembrano destinate ad amalgamarsi ancora meglio in futuro. Se alcune scene dei film principali erano già state rappresentate in The Clone Wars, in futuro potremo vedere il debutto di Ahsoka Tano in carne e ossa, e si vociferava anche dell'arrivo del Grande Inquisitore, spietato personaggio di Rebels.